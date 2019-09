Nel libro di testo di Geografia i sovranisti diventano “la popolazione più disinformata”

Anche in quello che può sembrare a prima vista un innocuo manuale scolastico di Geografia per le scuole medie può annidarsi il germe di una propaganda non proprio super partes.

Sarà per questo che nelle trattative per il Conte bis il Pd ha subito voluto mettere le mani sul ministero dell’Istruzione? Che vi sia nei programmi scolastici e più in generale nelle scuole di ogni ordine e grado una dittatura del pensiero progressista e politicamente corretto non è del resto una novità. Ma le testimonianze di singoli casi aiutano sempre a fornire un’idea del quadro generale.

E così, grazie a un utente Facebook che ha postato la pagina sul suo profilo, leggiamo nel libro di Geografia “Ti racconto il mondo” di Laura Ferrari e Giulio Mancini (casa editrice Le Monnier), la seguente definizione di “euroscettici”: “Soprattutto negli strati meno informati della popolazione si è diffusa la convinzione che l’integrazione europea sia inutile o addirittura dannosa per gli interessi dei cittadini. Questo clima di sfiducia nelle istituzioni comunitarie è stato definito euroscetticismo ed è stato in parte utilizzato dai partiti di estrema destra e dai movimenti populisti per guadagnare consenso. Queste forze politiche criticano il carattere sovranazionale delle istituzioni europee e auspicano spesso il ritorno alle monete nazionali precedenti all’euro. Per questo motivo sono anche chiamati partiti sovranisti…“.