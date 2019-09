Mulè “minaccia” Toti. E lui replica duro: «Sei mitomane, ti aspetto a braccia aperte»

Botta e risposta tra due ex compagni di partito: Giorgio Mulè, oggi portavoce di Forza Italia in Parlamento, e il governatore della Liguria, Giovanni Toti. L’ex uomo immagine di Berlusconi risponde picche a Mulè che lo considera out. «Essendo ormai fuori da Forza Italia – dice l’ex direttore di Panorama – Toti non potrà essere il candidato di centrodestra in quota azzurra alle prossieme elezioni regionali in Liguria». Parole velenose all’indirizzo del governatore.

Immediata la replica del presidente della Regione: «Quando Mulè vuole candidarsi in Liguria in un posto dove i cittadini potranno finalmente scegliere il suo nome invece di essere imposto da qualcuno, lo aspettiamo a braccia aperte». E ancora in un crescendo di bon ton: «Credo che Mulè parli ormai fanaticamente di Toti perché è l’unico modo affinchè i media gli diano un po’ di ascolto», conclude il governatore ligure, «anche se mi fa piacere sentir parlare di me, la mia egolatria non ha raggiunto la mitomania di Mulè».