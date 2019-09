Morto Mugabe, l’ex dittatore dello Zimbabwe: era stato deposto con un colpo di Stato

L’ex presidente e uomo forte dello Zimbabwe, al potere nel Paese per quasi 40 anni, è morto all’età di 95 anni. Lo ha scritto su twitter il presidente Emmerson Mnangagwa. Secondo quanto confermato alla Bbc dalla famiglia, Mugabe è morto a causa di una malattia della quale non è stata rivelata la natura ed a causa della quale era ricoverato in un ospedale di Singapore dall’aprile scorso. L’ex dittatore era stato deposto nel 2017 con un colpo di stato. Mugabe aveva vinto le prime elezioni dopo l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1980, diventando premier, carica che mantenne fino al 1987, quando venne eletto presidente e abolì il ruolo di primo ministro. Il presidente suo successore lo ha definito “un’icona della liberazione, un pan-africanista che aveva dedicato la sua vita all’emancipazione del suo popolo: il suo contributo alla storia della nostra nazione e del nostro continente non sarà mai dimenticato”.