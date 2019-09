Morbillo, in Italia non sarà vinto prima del 2045. I genitori vanno vaccinati

Bisogna apportare delle correzioni. E occorre farlo in breve tempo. Nel nostro Paese la vaccinazione anti-morbillo è prevista tra i 12 e i 15 mesi di età e solo di recente sono state introdotte nuove disposizioni mirate a coprire i bambini e i ragazzi che non risultano ancora vaccinati al momento del loro ingresso all’asilo o a scuola. Negli ultimi anni però – si legge sul sito della Fondazione Kessler – il morbillo non si è limitato a colpire solo i più giovani. Ad ammalarsi sono spesso anche gli adulti sopra i 20 anni tanto che l’età media di chi contrae il morbillo è di 27 anni.

Va sottolineato che in Europa il ritorno in forza del morbillo è pericoloso, con quasi 90mila casi registrati dall’inizio del 2019, più del doppio rispetto all’anno precedente, e 37 morti. A lanciare una nuova allerta è stata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo ultimo rapporto che passa al setaccio la situazione epidemiologica in 48 Paesi europei e chiede ai governi di «intensificare le campagne di vaccinazione».