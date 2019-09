Milano, panico in discoteca: spray al peperoncino spruzzato in piena pista

Torna l’incubo dello spray al peperoncino. Non ha avuto conseguenze drammatiche come in altri casi lo spray al peperoncino spruzzato nella discoteca più famosa di Milano, l’Hollywood di Corso Como, e solo due ragazze hanno chiesto l’intervento delle ambulanze per una leggera intossicazione. Sono le 2.30 di sabato sera quando qualcuno ha segnalato alla security del locale un odore fastidioso. Subito è stata fermata la musica e sono state aperte tutte le porte per far uscire le persone dal locale, mentre sul posto sono arrivate tre ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Una ragazza di 21 anni si è fatta male a un fianco cadendo ed è stata trasportata al Policlinico, e nello stesso ospedale è stato portato un ragazzo marocchino di 18 anni che però, verrà precisato in seguito, è rimasto coinvolto in una rissa in strada e non si trovava all’interno del locale.

Spray al peperoncino in discoteca: le indagini

I carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori del gesto e stanno visionando le immagini delle telecamere che avrebbero già dato le prime indicazioni: due persone sono entrate pochi minuti prima che venisse avvertito l’odore dello spray urticante e sono uscite in fretta subito dopo. Ha funzionato il piano di evacuazione che in pochi minuti ha svuotato il locale. Nel giro di un’ora l’emergenza è rientrata e la discoteca è stata riaperta. Dalle indagini si potrà capire l’obiettivo dei due presunti autori del gesto, se fossero intenzionati a seminare il panico per rapinare i presenti come accaduto a Corinaldo, dove l’8 dicembre 2018 morirono sei persone alla discoteca Lanterna Azzurra, o a Torino, quando il 3 giugno 2017 un gruppo di ragazzini spruzzò lo spray causando due morti tra la folla presente in piazza San Carlo per seguire la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.