Milano, ‘codice rosso’ a Marco Sarcinelli. Litiga con la compagna e viene arrestato

Scatta il ‘codice rosso’ nei confronti di Marco Sarcinelli, dirigente di banca e figlio del più noto Mario, ex vicedirettore della Banca d’Italia. Il professionista è stato arrestato in flagranza di reato nella notte tra il 21 e il 22 settembre scorso durante una lite accesa con la compagna, nella loro casa nel centro di Milano. Sarcinelli, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, si trova attualmente in carcere a San Vittore. Come ricostruisce il suo legale, l’avvocato Salvatore Catalano, Sarcinelli era convinto che la compagna lo tradisse. Per questo motivo non erano rare le discussioni e le scenate di gelosia e l’uomo aveva cominciato ad avere problemi di alcolismo. La lite di sabato scorso è stata particolarmente accesa, tanto che la donna – colpita al volto con alcuni schiaffi, secondo quanto riferisce la difesa del manager – ha deciso di chiamare la polizia. Alla vista degli agenti, Sarcinelli ha perso il controllo aggredendo di nuovo la compagna. A quel punto i poliziotti lo hanno arrestato in flagranza. La donna, che con Sarcinelli ha due figli rispettivamente di 3 e 5 anni, è stata portata in pronto soccorso dove le sono stati riconosciuti quattro giorni di prognosi. La sua telefonata alla polizia ha fatto scattare la procedura del ‘codice rosso’.