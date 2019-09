Migranti, Librandi festeggia gli sbarchi in Italia: «Non bloccate chi vuole venire»

All’indomani dell’incontro dei ministri dell’Interno dell’Ue di Malta sull’emergenza migranti che ha dispensato più domande che risposte, un solo esponente politico ha la verità in tasca: Gianfranco Librandi, il deputato ex-tutto e ora approdato in Italia Viva alla corte di Matteo Renzi. «Alle parole di chi sulla questione dei migranti non offre mai soluzioni – ha detto con invidiabile sprezzo del ridicolo Librandi -, replichiamo con il sostegno a quelle pronunciate dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha sottolineato come nella gestione dei flussi di persone in fuga da guerre, persecuzioni e povertà occorre garantire condizioni di sicurezza e di rispetto della dignità umana.

Librandi. «Bene l’accordo di Malta»

La priorità – ha sentenziato iil parlamentare con aria ispirata – è salvare le vite umane: se altri pensano che si possa risolvere bloccando tutte le partenze, in modo indistinto, è evidente che non si vuole guardare alla soluzione del problema, ma solo alla sua enfatizzazione». L’esponente di Italia Viva è un fiume in piena: «Attraverso l’accordo di Malta -ha proseguito -, l’Italia sta spingendo l’Europa a fare di più e meglio». Da dove attinga Librandi tanto granitiche certezze, resta un mistero.

«Sì a politiche inclusive»

Ma tant’è: «Servono – ha concluso – politiche inclusive: chi arriva da noi lo fa sempre nell’ottica di migliorare le proprie condizioni, lo Stato dovrebbe insegnare il lavoro attraverso corsi e percorsi formativi In modo tale da offrire a queste persone l’opportunità di riconquistare i Paesi da cui fuggono attraverso il lavoro e l’impegno a costruire lì un tessuto economico e produttivo».