Migranti, l’accordo di Malta è solo fuffa. La rotazione dei porti resta immaginaria

Il governo se lo rivende subito come un risultato storico ma cosa è accaduto davvero oggi a Malta? Quale sarebbe l’accordo trovato tra Italia, Francia, Germania e Malta che lascerà il nostro Paese meno solo nell’accoglienza?

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese si è dichiarata molto soddisfatta e ha chiarito che si tratta di una bozza di accordo, la quale riguarda “gli sbarchi delle Ong o di altre navi”, come quelle militari e della Guardia costiera, “non i barchini che arrivano sulle nostre coste”. Quelli che sbarcano in Italia con questi sistemi dovremo in pratica tenerceli. Così come i migranti economici che sono, ricorda Isabella Rauti, l’80 per cento. La bozza di accordo prevede solo la redistribuzione, sempre se sarà definitivamente approvata, dei rifugiati.

“Sono stati raggiunti risultati concreti – ha aggiunto Lamorgese – in quanto si parla del principio di rotazione su base volontaria dei porti. L’accordo verrà portato in Europa i primi di ottobre, speriamo in una condivisione sempre maggiore da pare degli altri Stati”. Appunto, su base volontaria, esattamente come accadeva fino a ieri.

In teoria “con questa bozza di accordo, ogni Stato avrà la sua quota di migranti” e farà i colloqui e le verifiche sui requisiti per ottenere lo status. “Laddove viene riconosciuto che sono aventi titolo al riconoscimento, tutto a posto. Laddove invece non vengono riconosciuti i requisiti sarà lo Stato ricevente, cioè lo Stato che fa le interviste, che poi provvederà al rimpatrio. Nel momento in cui dall’Italia verranno mandati agli altri paesi non ce lo avremo più nel nostro database, ognuno avrà la sua ripartizione: quelli che partiranno da qua e andranno negli altri paesi saranno a carico degli altri paesi”, ha spiegato Lamorgese.

Ma come funzionerà il principio delle quote? Anche su questo argomento nulla è definito. Il ministro ammette infatti che la “distribuzione dei migranti su base obbligatoria” avverrà con percentuali che saranno stabilite a seconda del numero dei Paesi Ue che aderiranno all’accordo. Altro punto importante dell’accordo, prosegue il ministro dell’Interno, è quello dei “tempi molto rapidi” per i ricollocamenti. Lamorgese spiega che “entro quattro settimane” i migranti richiedenti asilo verranno ricollocati negli altri Paesi che aderiranno all’accordo che si faranno carico delle varie procedure e degli “eventuali rimpatri”.

Tutto si capirà meglio quando la bozza di accordo verrà presentata al vertice dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea il 7 e l’8 ottobre in Lussemburgo.