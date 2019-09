Migranti, il governo comincia con la vergogna: impugnata la legge Fedriga

Come volevasi dimostrare, il primo atto del governo è a favore dei migranti, con un calcio alla legge del governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Un vero e proprio atto di guerra. Uno smantellamento in grande stile. Non hanno perso tempo. Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 dell’8 luglio 2019 recante “Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale”.

CdM: «Norme discriminatorie»

La legge è stata impugnata, si osserva in una nota di Palazzo Chigi, «in quanto numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze statutarie della Regione. In particolare: alcune norme violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie, in contrasto con i principi di cui all’articolo 3 della Costituzione e in violazione della competenza esclusiva statale nella materia di cui all’articolo 117, secondo comma lettera b) della Costituzione».

Fedriga furibondo: «Vergogna assoluta»