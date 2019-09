Meteo inclemente, tris di cicloni in arrivo: sarà una domenica di maltempo ovunque

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non lasciano presagire nulla di buono: è in arrivo, già dalle prossime ore, il primo di tre cicloni. Dopo le ultime fasi di maltempo tra Calabria e Sicilia, fanno sapere gli esperti de “IlMeteo.it”, «comincia a peggiorare sulle Alpi e al Nordovest per l’arrivo di un ciclone che colpirà il Centro-Nord nella giornata di venerdì».

Meteo, tris di cicloni in arrivo

Nel weekend, poi,arriverà anche il secondo ciclone «con forte maltempo domenica» che interesserà il Triveneto, le Alpi, le Prealpi, procedendo con Toscana e Lazio verso Umbria e Regioni adriatiche centrali. Tempo più asciutto è previsto altrove, senza escludere però rovesci sparsi sulle coste della Campania e della Calabria settentrionale tirrenica. Da martedì 10, infine, è previsto l’arrivo del terzo ciclone, che porterà le temperature sotto la media di settembre.