Merendine, sui social profluvio di battute. E c’è chi lancia lo snack sovranista

C’è chi fa notare, con maggiore serietà, che il cibo spazzatura viene scelto dalle classi meno agiate e quindi la nuova tassa rischia di colpire proprio gli ultimi: “Vi svelo un segreto: merendine e bibite gassate spesso, non sempre, sono scelte anche perché costano meno del cibo sano. È dura, ma è così. Quindi: quale classe sociale sarà più colpita? Domanda da un milione di dollari”.

Infine ci sono quelli che postano le foto dei dolci preparati in casa e avvertono: “Da me non avrete un soldo, mi sto preparando”. Anche Giuseppe Conte ci scherza sopra: “Noi siamo per il pane e salame”. Una battuta o una minaccia?