Merendine, il fronte del sì. Salvini le lancia dal palco, Ronzulli se le mangia in diretta tv (video)

Continua a imperversare il dibattito sulle merendine. Matteo Salvini, in polemica con il ministro Fioramonti che vorrebbe introdurre una tassa di scopo sugli snack e sulle bibite gassate, ha lanciato dal palco merendine confezionate ai simpatizzanti della Lega alla festa del partito a Genova.

Ma non è il solo ad usare le merendine come arma metaforica contro il governo Conte bis. L’esponente di Forza Italia Licia Ronzulli ha mangiato in diretta su La7 una merendina al cioccolato per protesta: “Sto mangiando una merendina fintanto che si può, prima che questo governo ci metta sopra una super tassa…e tra un po’ non le produrranno più. La pretesa di far scegliere allo Stato cosa dobbiamo mangiare, aggravando nel contempo le spese per le famiglie, è assurda. Da liberale non lo posso accettare, non sono in dittatura”.