Mentana: «Salvini? Mi ricorda Maradona a bordo campo per fare l’anti-doping»

«Salvini? Te la ricordi la scena di Maradona ai mondiali del ’94 che viene portato da una signora verso il bordo del campo per fare l’anti-doping? È scoppiato». Così Enrico Mentana, (GUARDA IL VIDEO) ospite di Propaganda Live, su La 7, è tornato sui fatti politici di questa estate. E alla domanda del conduttore che gli chiede se ha trovato una motivazione, ha risposto: «Si dice sempre in questi casi che uno si monta troppo la testa, perdi il senso della realtà. Però lui si è trovato veramente fregato, da coloro che gli dovevano dire vai dritto oppure no, noi ti tradiremo. Gli hanno detto vai dritto. E sono Di Maio e Zingaretti».