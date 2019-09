Meluzzi: «Pd e M5S ci faranno invadere dagli immigrati. Io in piazza con Meloni» (video)

Un governo «asservito agli interessi internazionali», che rappresenta un «grande furto di democrazia e sovranità» e che «farà male all’Italia». Per Alessandro Meluzzi non ci sono dubbi sulla reale natura dell’accozzaglia giallorossa che, Rousseau permettendo, si appresta a occupare Palazzo Chigi. E ugualmente non ci sono dubbi sulle conseguenze di questo colpo di mano: il governo M5s-Pd «porterà la patrimoniale, un’ondata migratoria incontrollabile e sicuramente una minaccia terribile per il ceto medio», ha avvertito Meluzzi in un video rilanciato sui social.

«Tutti in piazza con Giorgia Meloni»

Dunque, per Meluzzi, c’è una sola risposta possibile a «questa situazione che non sta in piedi»: «Indossare una coccarda verde e andare in piazza con Giorgia Meloni». Appuntamento «a piazza Montecitorio il giorno della fiducia!», come ha scritto la stessa Meloni rilanciando il video di Meluzzi sulla sua pagina facebook.