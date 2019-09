Meloni: «Volete portare Romano Prodi al Quirinale? Non ci riuscirete» (video)

«Presidenzialismo subito! Gli italiani hanno tutto il diritto di eleggere direttamente il Capo dello Stato. Siete con noi?». Giorgia Meloni rilancia la battaglia di FdI per il presidenzialismo e, dalla sua pagina Facebook, invita gli italiani a votare online la petizione per dire «basta ai giochi di palazzo». Il fine ultimo della manovra giallo-rossa, sottolinea la leader di FdI, al di là dell’attaccamento alla poltrona, è proprio il Quirinale. Per il quale c’è già un nome pronto: Romano Prodi, «cintura nera di svendita dell’Italia e dei suoi interessi».

«La democrazia tornerà presto»

«Non ci riuscirete!», avverte Meloni nella didascalia al video del suo intervento alla Camera in occasione della fiducia. «Non ci riuscirete per due motivi. Il primo – chiarisce – è che noi adesso riprendiamo con ancora più forza la nostra battaglia per l’elezione diretta del capo dello Stato. Il presidente della Repubblica lo facciamo eleggere dagli italiani e vediamo se Romano Prodi ci arriva». «Il secondo è che, per quanto buona sia la qualità della colla con cui vi siete attaccati alla poltrona, non vi salverà dalle intemperie di questo tempo e la democrazia – conclude Meloni – tornerà presto».