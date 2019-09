Meloni: «Vogliono eleggere Prodi al Colle, l’uomo che ha svenduto l’Italia» (video)

«Non avrà una vita lunghissima, Siamo di fronte a due partiti e due classi dirigenti che si detestano. Stanno insieme solo con il dichiarato intento di impedire agli italiani di votare liberamente, di avere un governo stabile e omogeneo». Giorgia Meloni è pronta a giurare che il Conti-bis, tenuto insieme dal solo collante del potere, non potrà resistere molto tempo.

«Pensano all’infornata di nomine pubbliche che nel 2020 andranno a scadenza e a eleggere Prodi alla presidenza della Repubblica, espressione delle consorterie europee che ha già svenduto gli interessi italiani», alza il tiro su La Stampa la leader di Fratelli d’Italia che è costretta ad ammettere gli errori della Lega in queste ultime settimane. «La gestione della Lega di questa crisi ha creato parecchia confusione, soprattutto quando è stato proposto a Di Maio di fare il premier. Era auspicabile più condivisione tra i partiti di centrodestra». Quanto ai retroscena giornalistici secondo i quali il governo potrebbe contare sulla stampella forziste, dice di non credere che Forza Italia si voglia prestare a puntellare questo governo di sinistra. Mi sfugge però il posizionamento. Non capisco quale sia la linea, se quella di Tajani, della Carfagna, della Bernini».

Dai microfoni di Rtr99, nel corso di una lunga diretta, la Meloni guarda anche con preoccupazione al semestre bianco. «È evidente che il ruolo del Presidente della Repubblica è strategico e tutti sanno che una delle principali ragioni per cui questi si stanno mettendo d’accordo è che se si votasse adesso avremmo un Parlamento di centrodestra e quel Parlamento eleggerebbe il prossimo capo dello Stato. E che sei matto che un Parlamento di centrodestra elegge il presidente della Repubblica?», incalza la leader di FdI, «in Italia, il presidente della Repubblica lo possono eleggere il centrosinistra, la Francia e la Germania». Non è un mistero – aggiunge – che il nome che il Pd ha in serbo è quello di Romano Prodi, il campione di svendita della sovranità nazionale, che garantisce gli interessi stranieri. Stanno apparecchiando questa cosa qui, io lo denuncio da adesso e anche per questo penso che bisogna scendere in piazza». Non meno caustica sulle votazione grilline sulla piattaforma Rousseau, «un grande esercizio di democrazia? L’unico esercizio di democrazia sono le elezioni, tutto il resto sono pagliacciate».