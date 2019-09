Meloni: «Mi aspetto l’invito alla Festa dell’Unità». E sul Cav: «Non faccio la buttafuori»

«Per me è una buona notizia che il M5S e il Pd si mettono insieme alle regionali, è una cosa di chiarezza». Giorgia Meloni, durante la registrazione di Povera patria, in onda questa sera su Raidue afferma di essere «contenta se torna il bipolarismo». La leader di Fratelli d’Italia poi sottolinea: «Aspetto che mi invitino alla Festa dell’Unità. Noi invitando Conte ad Atreju abbiamo manifestato maturità». E poi sul taglio dei parlamentari: «Siamo l’unico partito dell’opposizione che l’ha votato, perché quando una cosa va bene la votiamo». Quanto alla coalizione di centrodestra puntualizza: «Alleanza con Berlusconi? Non faccio la buttafuori del centrodestra. Io sono nel centrodestra». E parlando della Ue: «Preferiscono un governo accondiscendente a uno che punta i piedi. Che impongano Gentiloni è da dittatura».