Meloni ironizza su Conte: lui dice di non essere del M5S? E chi è questo che festeggia con Di Maio? (video)

“Definirmi dei 5 stelle è inappropriato”. Così Giuseppe Conte ha tentato di smarcarsi dal Movimento. Una giravolta che non è servita a molto. Circola infatti un video in cui si vede la classe dirigente dei Cinquestelle in attesa delle proiezioni sui risultati elettorali delle politiche del 4 marzo 2018. Un video che più di un utente ha postato e diffuso in quanto si vede bene che anche Giuseppe Conte sta esultando e sta festeggiando per l’exploit pentastellato. Un video che è stato postato anche da Giorgia Meloni che commenta così le parole in cui Conte si dice estraneo ai Cinquestelle: “Pensa quanto siamo stupidi a pensare che il tizio che il 4 marzo 2018 festeggiava il risultato elettorale del M5S vicino a Di Maio, Bonafede e Di Battista fosse lui. Evidentemente ci siamo sbagliati e quello è un sosia del premier”.