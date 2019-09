Meloni: «Contro il governo della truffa tutti in piazza. Aspetto anche Salvini» (video)

Un governo «tecnicamente possibile», ma «politicamente e democraticamente vergognoso». Che non andrebbe definito giallo-rosso, ma rosso-blu, perché «è un governo molto di sinistra» e sul quale pesa l’«eterodirezione di certe consorterie europee». Un governo, in sintesi, che non rappresenta la maggioranza degli italiani, le loro istanze, il loro voto. Giorgia Meloni, ospite in diretta a SkyTg24, ripercorre una per una le ragioni per cui, in fin dei conti, quello che sta accadendo in questa fase in Italia somiglia più a «una dittatura delle istituzioni europee» che alla democrazia. E per le quali, più che mai, è necessaria la mobilitazione di piazza. L’appuntamento c’è già: lunedì 9, alle 11, in piazza Montecitorio.

Una truffa ai danni degli italiani

«Gli italiani non vogliono questi al governo. Leu ha potuto fare gruppi parlamentari solo insieme ad altre forze, Pd e M5S hanno sì avuto consensi alle ultime elezioni ma presentandosi l’uno contro l’altro. Prendere voti per fare una cosa e poi fare la cosa diametralmente opposta, io la chiamo truffa», ha detto Meloni, spiegando di auspicare che anche la Lega «alla fine partecipi» alla manifestazione di lunedì.

Meloni: «Auspico Salvini in piazza con noi»

Una possibilità che sembra farsi sempre più concreta, tanto che la prima domanda che viene rivolta alla leader di FdI è proprio su questo: «Salvini alla radio ha detto che sarà in piazza. Vuol dire che si unisce alla vostra protesta? Iniziate a fare fronte comune?». «Presumo di sì, lo auspico. Auspico che alla fine partecipi anche la Lega. Noi siamo stati i primi a lanciare una mobilitazione della piazza, contestuale alla fiducia, ma lo abbiamo fatto senza bandiere di partito, chiedendo di portare solo i tricolori», ha risposto Meloni, spiegando che la manifestazione serve a dare voce a tutti gli italiani che si sentono delusi, magari truffati dall’alleanza M5S-Pd, elettori grillini in testa.