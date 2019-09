Meloni: «Contro Berlusconi c’è ancora un accanimento giudiziario senza precedenti»

«L’indagine a carico di Silvio Berlusconi dimostra, anche a chi come noi ha sempre predicato il massimo rispetto per la magistratura, che nei confronti di chi ha avuto il torto di contrastare la sinistra con una coalizione di centrodestra c’è stato e c’è ancora un accanimento giudiziario senza precedenti». Giorgia Meloni commenta la notizia di Silvio Berlusconi nuovamente indagato dalla procura di Firenze con l’accusa di essere “mente” della stagione di bombe che insanguinò l’Italia nel 1993. «L’impressione – dice la leader di Fratelli d’Italia – è che, in alcune procure, se non si indaga su Berlusconi non si sia nessuno. Se davvero le cose stessero come dice la stampa, l’inchiesta avrebbe del grottesco e rischierebbe di ridicolizzare il delicato e fondamentale ruolo della magistratura».