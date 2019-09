Meloni, appello finale: “In piazza per scrivere la storia contro il governo truffa” (video)

“Domani fate un pezzo di storia con noi, in piazza Montecitorio, dalle 10,30”. E’ l’appello finale di un video

postato su Facebook dalla leader Fdi Giorgia Meloni in cui invita i cittadini a partecipare alla manifestazione di protesta in piazza Montecitorio contro il governo Conte 2, in coincidenza con il dibattito sulla fiducia all’esecutivo sostenuto da Pd, M5S e Leu. Meloni si è rivolta a tutti, compresi gli elettori delusi del Movimento Cinque Stelle che avevano votato “per non vedere più Renzi al governo” o coloro che avevano votato Pd per insofferenza verso “il pressapochismo, il populismo dei Cinquestelle volevano combatterli e invece si ritrovano con il Pd in un governo con Di Maio ministro degli Esteri”.

La leader Fdi torna a criticare i vertici di Forza Italia, mentre confida che molti elettori e simpatizzanti azzurri saranno in piazza: “Non capisco la posizione secondo cui l’opposizione responsabile si fa in aula. Anche noi faccio opposizione responsabile in aula ma ciò non toglie che si possa manifestare il proprio dissenso in piazza con gli italiani che dicono no a questo scempio. Mi pare che il centrodestra si sia cementato negli anni proprio attraverso le grandi manifestazioni di piazza. Quindi -sottolinea Meloni- non capisco questo rifiuto della mobilitazione e della partecipazione…”.