Il silenzio di Mattarella sull’invereconda gestione della crisi di governo è giustificabile solo per alcuni motivi.

Hanno rubato le penne stilografiche al Quirinale.

La tipografia non riesce a stampare i decreti di scioglimento.

Il telefono di Conte è stato disattivato o l’utente risulta irraggiungibile.

Casaleggio ha bloccato le comunicazioni con il Quirinale.

Una vergogna quello che sta accadendo

E’ una vergogna quello che sta accadendo, tutti appesi alla barzelletta della piattaforma Rousseau. Gli italiani non possono votare, gli account registrati presso l’azienda di famiglia grillina sì. Alla faccia del conflitto di interesse.

E lo stesso Zingaretti sta a guardare, con una faccia tra il disperato e l’incazzato (con Renzi).

Luigi Di Maio ha bloccato tutto. Ieri ha congedato ministri e sottosegretari uscenti che sembrava Chiambretti. Comunque vada, sarà un successo. Parrebbe incredibile se non stesse accadendo per davvero. L’Italia è ferma se un pezzo minuscolo della rete decide. Se decide…

Sono giorni che attendiamo di sapere se riusciranno a vedersi in tre: Conte, Di Maio e Zingaretti. Per sciogliere i nodi, il programma e le poltrone da distribuire, compresa quella di Giggino. Niente, se non si vota su Rousseau il buon Nicola non muove un passo, non vuole farsi fregare per via informatica.

Lo statista ritrovato, Giuseppe Conte, inganna il tempo convocando i capigruppo di Pd e Cinquestelle di Camera e Senato a palazzo Chigi, manco fosse il presidente di una delle due Camere.

I doveri di Mattarella

Ecco, noi ci chiediamo se tutto questo sia accettabile, se il presidente Mattarella possa consentire un simile oltraggio alla Costituzione, alle regole, al popolo sovrano. Ed è lui che deve dire a questi signori che vorrebbero dar vita in questa maniera al governo dell’Italia, che sono stati oltrepassati tutti i limiti. Anche perché ci si chiede che cosa potrà succedere durante la vita del nuovo esecutivo se prima ancora di farlo nascere lo scontro è già così forte. Gli ultimi mesi del governo gialloverde dovrebbero essere stati significativi in proposito. L’Italia si può permettere un bis senza neppure il consenso popolare di quello precedente?

Il Capo dello Stato ha dei doveri. E non deve consentire la nascita di un governo sbilenco. Napolitano – che Mattarella non dovrebbe mai seguire come esempio – tentò di tutto pur di salvare il governo Prodi. E fece di tutto con Mario Monti. Basta, finitela, non ne possiamo più.

Tra i doveri del Presidente c’è anche quello di procedere secondo gli insegnamenti più importanti. Giorgia Meloni ha ricordato al Quirinale le pagine di Costantino Mortati: “Compito del Presidente della Repubblica è quello di accertare la concordanza tra corpo elettorale e parlamentare. Assolve a tale ruolo attraverso l’impiego dell’istituto dello scioglimento anticipato, quando vi siano elementi tali da renderlo necessario o anche solo opportuno in termini di gravi disarmonie fra attività degli eletti e sentimento del popolo.”

Non vi è dubbio che oggi la situazione politica stia indirizzandosi verso la strada opposta. Tra l’altro in un clima di oggettiva confusione che rischia di rendere ingestibile qualunque politica di governo. Non basta resuscitare un presidente del Consiglio da una maggioranza a quella opposta per rilanciare la Nazione. Questa è eutanasia.