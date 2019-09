Marsilio: «Nessun abruzzese nel governo. Chi si occuperà della ricostruzione?»

Chi si occuperà della ricostruzione delle zone terremotate dell’Abruzzo? La domanda è urgente ora più che mai, visto che «l’elenco dei viceministri e sottosegretari del governo Conte certifica la debolezza, se non l’inconsistenza, della delegazione abruzzese M5S-Pd». A sostenerlo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che guarda sconsolato l’elenco della squadra di governo. «La cosa non mi stupisce – aggiunge il governatore – tuttavia mi preoccupa dover constatare che al governo della Nazione non ci sia un solo abruzzese ritenuto meritevole di occuparsi di una qualunque competenza del territorio». Una lacuna che andrà colmata presto, chiede Marsilio.

Marsilio: «Attendiamo risposte urgenti»

«L’unico sottosegretario, a cui faccio i migliore auguri di buon lavoro, è infatti incaricato di gestire i Rapporti con il Parlamento, un ruolo di ‘palazzo’ con nessun impatto diretto sul territorio. Nel frattempo, non è chiaro chi si occuperà della delega alla ricostruzione: l’attuale sottosegretario Crimi, promosso a viceministro degli Interni, non sappiamo se conserverà tale delega o se il presidente Conte ha altre idee in merito. Attendiamo quindi velocemente una risposta, perché l’urgenza delle tante cose da fare impone di non perdere un solo giorno di tempo».