Marco Travaglio ha bisogno di tranquillanti, fa brutti sogni e poi si sfoga con i lettori del Fatto Quotidiano.

Questa bestialità dell’indagine contro Berlusconi per l’attentato – anni 90 – a Maurizio Costanzo per lui è zucchero nel caffè. E odia letteralmente quanti si sono indignati per la “giustizia” a scoppio ritardato. Nel consueto editoriale sul giornale che dirige, Travaglio ha citato Costanzo una sola volta. Tanto per reggere la tesi di Berlusconi equivalente ai boss di Cosa Nostra.

Matteo Renzi nel mirino di Travaglio

Nel mirino di Travaglio – ma non è una novità – c’è finito Matteo Renzi e questa sarà una costante nei rapporti con governo rossogiallo, così come lo era con Salvini in quello gialloverde. Si salvano sempre i santi grillini, si massacrano gli alleati. Anche Zingaretti è della specie avversa.

Ma oggi il direttore del Fatto si è particolarmente scatenato. Per carità, anche a noi è venuto il dubbio che la solidarietà di Renzi al Cavaliere, sull’inchiesta venticinque anni dopo, sia stata un po’ pelosa e mossa dalla volontà di ingraziarsi un pezzo di elettorato azzurro. Ma tanto per capire il clima, Travaglio ci ha messo del suo, con una spiegazione mica tanto filosofica: “L’impunito – che sarebbe ovviamente Renzi – ha bruciato sul tempo gli altri leader del centrodestra, da Salvini alla Meloni, nel difendere in simultanea con Sallusti e Farina-Betulla il martire perseguitato dalle toghe fiorentine”. Un fritto misto dunque, semplicemente per lanciare frecce acuminate contro tutti i nemici, rei di difendere Berlusconi da accuse che appaiono ai più inverosimili.



“Han fatto arrestare il su babbo e la su mamma”

E poi, si chiede il direttore del Fatto, perché Renzi attacca le “toghe fiorentine”? E ovviamente ha pronta la risposta, abbastanza datata: sono “le stesse – ma è solo una coincidenza, ironizza – che han fatto arrestare il su babbo e la su mamma e indagano sugli strani finanziatori della Leopolda”.

In questa storia, per Travaglio le persone per bene si chiamano Graviano e Spatuzza.

Cosa Nostra, nuova Cattedrale della Verità.