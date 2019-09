Conte non deve prendere in giro i giovani, ai quali finora il premier ha offerto solo assistenzialismo senza alcuna concreta prospettiva di crescita. È quanto sostiene in una nota Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia e membro della commissione bilancio: “È un bene che Giuseppe

Conte parli di sostenere ‘percorsi di

autoimprenditorialita”, per evitare che i giovani italiani vadano all’estero. Peccato sia lo stesso Conte, presidente del Consiglio di un governo che ha introdotto il reddito di cittadinanza, una misura che costituisce un assalto alla cultura del lavoro.

Ancora differenze tra nord e sud

“I giovani non vanno tentati con

l’assistenzialismo, ma messi in condizione di valorizzare le proprie capacita’ e di essere competitivi. A questo e’ funzionale una scolarizzazione piena e il piu’ possibile

uniforme sul territorio. I test Invalsi, purtroppo”,

continua la parlamentare di Fd’I, “mettono in evidenza una differenza di competenze tra Nord e Sud. Quanto alle opportunita’ offerte dalla bellezza del nostro Paese, e’ giusto e doveroso farne una bandiera, ma sarebbe stato piu’ logico istituire un ministero apposito per il turismo”.

Chissà se a palazzo Chigi apriranno finalmente le orecchie: non conta solo il potere che si detiene ma anche la pratica che se ne fa. E finora se ne è vista davvero poca…