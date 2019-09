Lollobrigida: «Opposizione dura di tutto il centrodestra contro il governo delle tasse»

Sarà il governo dei salassi, è bene che gli italiani lo sappiano. Il Centrodestra è unito e compatto quando si tratta di difendere i risparmi e gli interessi degli italiani dall’attacco che il governo giallo-fucsia è pronto a sferrare. Proteggere i risparmi e i patrimoni di chi lavora da una vita è un impegno preso con gli elettori. FdI è in prima linea e non da oggi. Per questo «Ben venga la proposta di Mariastella Gelmini di coordinare l’opposizione al governo delle tasse e degli sprechi alla quale aderiamo volentieri», dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. «Fratelli d’Italia non ha mai lasciato il centrodestra in questi anni né per dialogare con il Pd né con i Cinquestelle», specifica il capogruppo di FdI. «Siamo lietissimi che oggi si prenda atto che la strada della chiarezza, oltre che la compattezza, portino a costruire una credibile alternativa di governo senza ripetere gli errori del passato». Non si può permettere che ancora una volta siano gli italiani a pagare le conseguenze dell’azione del governo Pd-M5S che ha come unico obiettivo quello di obbedire ai diktat europei.