Lollobrigida: intollerabili gli insulti di Raimondo Etro al Secolo d’Italia

“Già riteniamo vergognoso che ex brigatisti percepiscano il reddito di cittadinanza, anomalia che si sarebbe potuta evitare semplicemente votando una proposta di buon senso di Fratelli d’Italia inspiegabilmente bocciata da tutti i partiti in Parlamento. Ma che personaggi come Raimondo Etro, condannato per concorso nel sequestro Moro e anche lui percettore del RdC, si permetta addirittura di insultare e minacciare chi, come il Secolo d’Italia, denuncia questa follia è intollerabile e merita una chiara ed inequivocabile condanna da parte di tutti gli schieramenti politici, Sinistra e M5S in testa”. Lo dichiara Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L’ex terrorista – continua Lollobrigida – al di là delle ridicole offese rivolte alla testata giornalistica, ha infatti scritto questo delirante e gravissimo post: “Per farvi contenti rinuncerò al Reddito e andrò a fare una rapina così potrete infierire a ragione”. Inaccettabile e assolutamente vergognoso. Ora è urgente porre rimedio a questa assurdità: si pensi subito a una norma che corregga questo scempio per impedire a simili personaggi di continuare a oltraggiare lo Stato, gli italiani perbene e i familiari delle loro vittime”.