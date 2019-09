Lollobrigida (FdI): la Francia viola la nostra sovranità sul Monte Bianco. Interrogazione a Di Maio

“Ennesima intollerabile ingerenza da parte della Francia ai danni della sovranità italiana”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Il 27 giugno 2019, infatti, i Comuni francesi di Chamonix e di Saint-Gervais hanno vietato l’atterraggio in parapendio di tutta la zona della vetta del Monte Bianco, dando vita a un atto di prepotenza ma anche di violazione del territorio che ricade sotto la sovranità italiana. I confini tra Italia e Francia nella zona del massiccio del Monte Bianco sono da tempo – prosegue – oggetto di una controversia internazionale, riguardante la stessa cima del Monte Bianco e la zona del Colle del Gigante – Punta Helbronner, di rilievo per l’Italia come punto di arrivo della funivia proveniente da Courmayeur e come sito dello storico rifugio Torino. Il tutto nella totale assenza di iniziative del Governo italiano. Fratelli d’Italia, proprio mentre Gentiloni è in ginocchio a Bruxelles, vuole porre fine a questa situazione e ha depositato alla Camera, a mia prima firma, una interrogazione urgente al premier Conte e al neo ministro degli Esteri Di Maio per conoscere quali iniziative intendano intraprendere per tutelare l’interesse nazionale e la sovranità dello Stato italiano nelle aree del Monte Bianco; per supportare le istituzioni territoriali coinvolte nella gestione dei problemi amministrativi ed economici relativi alle attività turistiche, sportive ed alpinistiche che si svolgono in quelle zone nevralgiche per l’accesso al massiccio e alla vetta del Monte Bianco; per giungere alla definitiva risoluzione di un contenzioso diplomatico che si trascina ormai da oltre 70 anni, durante i quali l’Italia ha sempre subito le iniziative unilaterali ed arbitrarie delle autorità francesi”.