L’ironia di Enrico Montesano si abbatte sul governo: «Peggio di Alì Babà» (video)

Parrucca scapigliata, forte accento romano, ricorrente intercalare di espressioni non esattamente da laureati a Oxford. È Femo Blas, «per gli amici Blasfemo», un improbabile giornalista interpretato da Enrico Montesano. Sulla sua pagina Facebook, Montesano-Blas tiene la più irriverente delle rassegne stampa e una edizione di “ultime notizie” in cui, prendendo spunto dalla vera cronaca politica, tra Pd e M5S ce n’è per tutti: da Luigi Di Maio, «un ministro italiano che parla l’inglese come l’italiano», a Nicola Zingaretti, «che è odontotecnico, non tontotecnico», fino alle nomine del nuovo esecutivo. «Il governo ha fatto 42 sottosegratari. Aò, meglio de Alibabà, quello s’era fermato a 40», commenta Femo, che non risparmia nemmeno Virginia Raggi: «Quelli della Roma se so’ lamentati perché per anda’ a Trigoria ce stanno troppe buche. La Raggi ha detto che non c’è problema e c’ha fatto un campo da golf. Hanno pure cambiato l’allenatore: mo ce sta Tiger Woods».

Le ultime notizie di Femo Blas

Ultime notizie Pubblicato da Enrico Montesano su Venerdì 13 settembre 2019

La rassegna stampa