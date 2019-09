Laura Castelli adegua il look all’alleanza con il Pd: cuore giallo, capelli rossi

Cambio di governo e cambio di look per la Cinquestelle Laura Castelli. Confermata viceministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’esponente grillina ha sfoggiato un’inedita chioma rossa. Un restyling che non è passato inosservato alle cronache politiche, tanto più in tempi in cui l’estetica delle ministre serve a interpretarne gli umori, come chiarito dal ministro Teresa Bellanova in risposta alle polemiche sull’abito scelto per il suo giuramento.

Per Castelli #qualcosadirosso

«La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna #qualcosadiblu», fu il tweet del ministro dell’Agricoltura a proposito del suo vestito. Castelli, per ora, sulla sua pagina Facebook si è limitata a rilanciare il video integrale del giuramento dei viceministri e dei sottosegretari, ma ci si aspetta da un momento all’altro un altro post chiarificatore sulla vera eleganza e sulla sincerità delle donne: “Il pendant non è mai passato di moda: rossa come il nuovo governo #qualcosadirosso“.