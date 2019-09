L’Aria che tira, Silvia Vono: «Il monarca assoluto sta nei Cinquestelle» (video)

Myrta Merlino apre la puntata de L’aria che tira, su La7, con un’intervista a Silvia Vono, la senatrice eletta con il Movimento 5 Stelle e folgorata da Matteo Renzi, tanto da passare a Italia Viva. «Mi guardi negli occhi e mi dica che quella di Renzi non è una monarchia assoluta», dice a un certo punto la conduttrice. Ma la Vono insiste: «Italia Viva è un movimento democratico e ricco di idee. Il M5s che credevo lo fosse non lo è». Poi la senatrice rivela che alcuni suoi ex colleghi di partito stanno pensando di seguirla e di passare con Renzi.

