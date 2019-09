L’accusa di Paragone: «Senatori Fi pronti a sostenere l’inciucio. Su Rousseau voto no»

Torna il sospetto del soccorso azzurro al governo M5S-Pd. «Tutto vero», scrive su Fb il senatore M5S, Gianluigi Paragone. «C’è una pattuglia di senatori berlusconiani guidati da Gianni Letta pronta a votare sì all’occorrenza e stabilmente dalla manovra in avanti». Il che rende ancora più complesso il quadro, viste le voci che danno alcuni senatori pentastellati pronti invece a dichiararsi contro. Per adesso c’è il voto sulla piattaforma grillina. «Su Rousseau voterò No al governo col Pd», scrive ancora Paragone.

Poi il discorso si allarga. «Luigi Di Maio non piace al Pd perché sta difendendo quello che di buono avevamo fatto nel precedente governo», il post di poche ore prima. «Luigi deve rimanere centrale. Anche a Chigi! (E lo dice uno che con Luigi ci ha fatto pure sane litigate)».

Ma non solo. «Il primo fa capire chi comanda. Il secondo vuole far fuori Di Maio da Palazzo Chigi», le frasi di Paragone sulle dichiarazioni di Renzi al Sole 24 Ore e sul tìweet di Dario Franceschini. L’ex premier, intervistato dal quotidiano economico, chiede un «governo per il Pil» o, avverte, «non avrà i nostri voti». Franceschini propone invece di «eliminare entrambi i posti da vicepremier». Strategie piddine. Che Paragone smaschera.