La Russa in piazza Montecitorio: «L’assenza di Forza Italia? Puzza di diserzione» (Video)

Ignazio La Russa, tra gli animatori della protesta indetta da Fratelli d’Italia a Montecitorio contro il Governo PD-M5S, lo dice senza troppi giri di parole: l’aseenza di Forza Italia in piazza? «Una prova di miopia che sa di diserzione»…

La Russa in piazza a Montecitorio

Tra gli a animatori della manifestazione di piazza, Ignazio La Russa (FdI) commenta entusiasta la partecipazione di massa all’evento organizzato dal suo partito e partecipato in maniera assolutamente bipartisan: «Ci sono anche lettori di sinistra e elettori cinque stelle – sottolinea infatti il senatore – e ci teniamo a dire che questa di oggi è una manifestazione quasi spontanea, promossa da Fratelli d’Italia, ma dove non compaiono simboli di partito, perché quello che vuole testimoniare è soprattutto il disgusto della maggioranza dell’opinione pubblica italiana nei confronti di un governo che nasce solo ed esclusivamente per impedire che si possa tornare tornare al voto e per mantenere le poltrone».

«L’assenza di FI? Puzza di diserzione»…

In piazza manca Forza Italia, ga notare il giornalista a La Russa, e a stretto giro domanda: «La cosa può rappresentare una prima prova di “nuovo centrodestra”?». Netta la replica dell’esponente FdI: «assolutamente no; anche perché la compagine del centrodestra così come la conosciamo nacque proprio da una grande manifestazione di piazza del 2001 promossam, guada caso, proprio da Silvio Berlusconi. Per questo – conclude La Russa – penso che questa assenza, che puzza un po’ di diserzione, non sia un’assenza motivata da ragioni culturali o da latro che dir si voglia, ma semplicemente – ahimé – dal tentativo miope di differenziarsi… Solo che a furia di distinguersi c’è il rischio di marginalizzarsi»…