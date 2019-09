La provocazione di Bianca Guaccero: per polemica si toglie il reggiseno in diretta tv

Provocazione di Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto, al centro di una bufera nei giorni scorsi per uno spot, ha deciso di togliersi il reggiseno mentre era in diretta per lanciare un messaggio a tutti coloro che la seguono. Riferendosi alla nuova sigla della trasmissione, ha invitato i telespettatori ad ascoltare il messaggio lanciato e cioè ci piaci così come sei. «Messaggio e hashtag #cipiacicomesei lanciato contro chi si arroga il diritto di farci sentire sbagliati», ha detto Guaccero aggiungendo: «Mostratevi così come siete, con orgoglio». A quel punto ha affermato: «Lo faccio io per prima…». E, dando le spalle alla telecamera, si è sfilata le coppette del reggiseno e le ha lanciate in aria: «Io sono così, non mi importa niente, prendere o lasciare».

A scatenare la bufera era stato uno sketch coi gamberetti. La Guaccero era finita nel mirino dei social per uno spot condiviso sulla pagina Instagram della trasmissione, che aveva fatto infuriare diversi utenti. Nel filmato si prepara al debutto in camerino e il comico Giampaolo Gambi per scherzo le offre un piatto di gamberetti ai quali però è allergica. Così la conduttrice finge di stare male e sviene.

Lo sketch aveva fatto storcere il naso a molti che su Instagram avevano puntato il dito contro la conduttrice: «Vergogna – avevano scritto in molti -. Di allergia si muore». E ancora, commentava una ragazza: «Come fate ad essere sicuri che un bambino, vedendo uno sketch come questo, non voglia emulare lo scherzone divertentissimo su un amichetto allergico? C’è un bambino che è morto di recente per uno scherzo del genere e il suo amico di 13 anni è stato arrestato. Comunque a me, da allergica grave, non fa ridere».