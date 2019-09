“La memoria dei ricordi”: presentazione del libro di Antonio Saccà

Giovedì 26 settembre sarà presentato il nuovo libro di Antonio Saccà “La memoria dei ricordi” (Armando editore) a Quattromiglia di Rende (Cs), presso la Fattoria Stocchi (via F.Todaro, 20). Alla presenza del sindaco di Rende, Marcello Manna, l’autore, Francesca Mastrovito, Daniela Santelli e Sante Blasi animeranno la serata in una cornice suggestiva. Una presentazione che si concluderà con un buffet di specalità locali, eccellenze del territorio. Il testo appena uscito di Antonio Saccà: La Memoria dei Ricordi raccoglie in ordine sparso le amicizie, gli amori, le esperienze intellettuali di una vita. Vi sono i compagni di scuola, gli amici infantili, i docenti, i giornali con cui Saccà ha collaborato, gli editori, ma soprattutto vi è la famiglia, la madre, il padre, la sorella minore, il fratello, la sorella maggiore. Vi è soprattutto il Tempo che scandisce l’inizio e la fine di tutto.