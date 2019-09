Eppure non riescono a trattenersi. Un tweet bruciante di Patrizia Prestipino, deputata dem di rito renziano, affresca bene la realtà della considerazione che i soci della nuova maggioranza hanno ognuno dell’altro.

La parlamentare romana ha aspettato la cerimonia del giuramento dei ministri per poi sparare il suo sferzante giudizio sui Cinquestelle: “Sempre bellissimo rito del giuramento dei ministri. Niente male come metamorfosi per un movimento che voleva aprire parlamento come una scatoletta di tonno. La prova che fascino delle Istituzioni e della democrazia parlamentare è più forte di qualsiasi sirena populista! Ottimo!”.

Chissà se diventa sottosegretario

Chissà se con le sue parole la Prestipino ha messo a rischio un posto da sottosegretario nel governo Conte. E’ questo il rischio che corre una che in fondo ha vinto nel proprio collegio della Capitale. E nel governo degli sconfitti non sta bene premiare chi non è stata ripescata. Quello è un merito che spetta a tutti i trombati che hanno finalmente trovato un posto al sole.

Il buongiorno si vedrà ogni mattino

Saranno comunque da seguire le varie esternazioni social dei compagni di combriccola dell’esecutivo di Conte. Le liti degli ultimi tempi tra grillini e leghisti impallidiranno di fronte a quello che saranno capaci di fare ministri e parlamentari della brigata di governo. E non deve essere proprio un caso se ieri Zingaretti ha sussurrato in tv – già prona la Rai alle sue parole – che “non bisogna litigare nella maggioranza”.

Ma il buongiorno si vedrà ogni mattino, perché una coalizione più scombinata non poteva essere messa in piedi. E il tonno diventerà presto acido.