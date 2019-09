Irrompono di nuovo Mark Caltagirone e Pamela Prati: li “resuscita” Gianni Ippoliti

Il particolare sembra già clamoroso. Potrebbe essere un inaspettato lieto fine del giallo dell’anno. Ancora una volta si tratta del Prati-gate, stavolta nella rivisitazione di Gianni Ippoliti. Il regista – lo ricordiamo – sta registrando un corto dal titolo: “Mark Caltagirone, una storia italiana”.

Sembra che in questi giorni abbia girato alcune scene con altre due donne a cena. Potrebbero essere la Michelazzo e la Perricciolo (due ex agenti della Prati, oggi ai ferri corti con un botta e risposta di denunce in Procura). Stando a quello che lo stesso Ippoliti ha raccontato, fino ad ora in quel trailer non c’era traccia delle due ex agenti della showgirl. L’unica donna sul set è Fabiana Latini, che veste i panni di Pamela Prati.

Forse Ippoliti sta pensando ad un clamoroso lieto fine: la Michelazzo e la Perricciolo a cena assieme per riappacificarsi? Tutto questo dopo la tempesta degli scorsi mesi.

Intanto, giovedì a Roma Ippoliti presenterà alla stampa il trailer del suo cortometraggio, che mesi fa era stato bloccato con una diffida del legale della Prati al Festival di Maratea (dove era in programma la proiezione del trailer). Il regista ha risposto tramite il sul avvocato Fabio Verile dicendo di voler far visionare alla Prati tutto ciò che è stato girato. La risposta della showgirl sembra che non sia arrivata.