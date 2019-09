Inaugurato Viale Paolo Colli, Meloni: «Patriota e ambientalista». La figlia commuove tutti

26 settembre 2019. Il suo nome scolpito per sempre nella toponomastica della Città Eterna. Viale Paolo Colli è da adesso lì, a due passi dal parco archeologico di Tor Marancia, all’incrocio con via Toni Augello. «Un grande uomo, patriota e ambientalista simbolo della nostra storia politica», Giorgia Meloni. Il presidente di Fratelli d’Italia ha assistito commossa alla cerimonia di intitolazione del viale a Paolo Colli, tenutasi al Parco di Forte Ardeatino – via di Grotta Perfetta. In tanti hanno partecipato a una cerimonia dal valore molto più che simbolico atteso da oltre un decennio da tutta la nostra comunità politica e non solo. «In questo gorno a te, con amore», scrive un commosso Fabio Rampelli.

La figlia Chiara: «Papà mi ha insegnato che…»