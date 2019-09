«Il treno lo travolgeva e dei ragazzi ridevano di lui»: testimonianza choc sulla morte di un 20enne

Un orrore senza fine: dal tragico incidente sui binari costato la vita a un 20enne di origini albanesi, all’indegno comportamento di un gruppo di ragazzi sul posto e impegnati a ridere del giovane mentre il treno lo travolgeva inesorabilmente. Una testimonianza scioccante, quella resa da un fotografo di 29anni, Francesco Nigi, residente a nel Fiorentino, che ieri intorno alle 13 è stato testimone dell’incidente che ha causato la morte di Marko Kaziu, travolto a un passaggio a livello a Castelfiorentino.

20enne travolto dal treno: la testimonianza choc di un fotografo

«Il treno lo ha travolto e io ho visto alcuni ragazzi ridere di lui», ha riferito senza sconti e senza perifrasi, il fotografo Francesco Nigi, 29 anni, residente a Castelfiorentino (Firenze). Lo ha raccontato ancora sconvolto per quanto accaduto e per quello che si verificava nel mentre avveniva l’impatto. Il giovane, che era stato portato con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi in gravi condizioni, e che poi è morto nella notte, era passato sui binari: indossava gli auricolari e non avrebbe sentito l’arrivo del treno, che lo ha colpito di lato causandogli numerose ferite. Il fotografo era alla stazione in attesa di prendere il treno e ha notato la scena dell’incidente, poi è stato tra coloro che per primi hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi.

«Inorridito: c’erano persone che ci ridevano su»

Poi, a ridosso della tragedia, ancora sconvolto per quanto accaduto sotto i suoi occhi, su Facebook Nigi ha postato: «Hanno appena investito un ragazzetto col treno a Castelfiorentino. Non so se sia vivo, già l’aver visto la scena mi ha lasciato abbastanza scioccato. La cosa che però mi ha veramente inorridito erano le persone che ci ridevano su. Indipendentemente dalle colpe e dalla negligenza del ragazzo nell’attraversare durante l’arrivo del treno, non è proprio il massimo ridere della probabile morte di una persona». Un decesso poi, purtroppo, divenuto una certezza con l’annuncio alla cittadinanza reso dal sindaco di Castefiorentino, Alessio Falorni con un altro post su Facebook: «La famiglia di Marko mi ha comunicato che il suo cuore ha smesso di battere. Marko non ce l’ha fatta. Un ragazzo di 20 anni, una tragedia che ci colpisce tutti. La comunità di Castelfiorentino si unisce nel cordoglio alla sua famiglia, e porge le sue condoglianze».