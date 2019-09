Fico come le 3 scimmiette sulla protesta di FdI: vie chiuse ai manifestanti? Non tocca a me (Video)

Sconcertante siparietto alla Camera di Roberto Fico: di fronte alla protesta di Fratelli d’Italia che lamenta l’impossibilità di moltissimi manifestanti di accedere tramite vie e vicoli chiusi a piazza Montecitorio dove è in scena la protesta di migliaia di persone chiamate a raccolta da Fratelli d’Italia per protestare contro il “governo truffa” nato dall’inciucio. Un’adesione di massa che disposizione del Viminale e forze dell’ordine contengono a fatica, soprattutto inibendo l’accesso al punto di raduno. Per questo, l’esponente di FdI, Francesco Lollobrigida ha protestato con il presidente della Camera, chiedendo contestualmente alla denuncia, un suo intervento risolutore. Blanda ed evasiva la replica di Fico: «Non spetta a me decidere»…

Fico come le tre 3 scimmiette di fronte la protesta di FdI

Proprio così: FdI chiede l’intervento del presidente della Camera Roberto Fico, per permettere l’accesso ai militanti e ai cittadini su piazza Montecitorio che vogliono partecipare alla manifestazione indetta da Fratelli d’Italia, contro il governo Pd-M5s e per il ritorno al voto. e non ottiene risposta di fatto. È stato il presidente del gruppo Francesco Lollobrigida a intervenire in aula alla Camera, poco prima delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Presidente – ha detto rivolgendosi a Fico – le chiedo di intervenire perché le forze dell’ordine hanno chiuso tutte le vie d’accesso. Migliaia di persone sono bloccate e si sono già registrati episodi di tensione. Le persone qui fuori sono armate solo di tricolore e vogliono solo difendere il loro diritto di votare». Il presidente Fico, nel dare la parola a Conte, si è limitato a replicare: «Lei lo sa bene che quello che sta chiedendo non è una competenza del presidente della Camera». E la questione, rimasta irrisolta, viene liquidata così…