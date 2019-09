Massacrata, per Roberta Lombardi i social sono ormai un luogo da non frequentare. Per giorni e giorni è stata la tifosa numero uno dell’accordo tra Pd e Cinquestelle da estendere anche nel Lazio dove è capogruppo grillina, poi dice che scherzava.

Gia’, pare proprio una burla leggere sulla sua pagina Facebook che “non ci sono ipotesi di alleanze col Pd nel Lazio”. Ma c’è da dire che i suoi “fan” del social non l’hanno presa benissimo. Cresciuti a odio e Pd, erano rimasti stupefatti. E la retromarcia non li convince.

Nel Lazio no e in Umbria si? “Ci prendete in giro”

Dunque nel Lazio no a Zingaretti e al Pd. Risposte secche: “In Umbria….sì ????Siete tutti esauriti……chi credete di prendere in giro ??????”.

E ancora: “Cavolo allora Roberta ti hanno rubato il profilo e c’è una sosia che lo ha dichiarato in tv e ai giornali…”.

Dubbi fondati, anche perché tra il dire e il fare non manca la notazione velenosa: “Però quando mancava un voto per respingere il bilancio di Zingaretti lei miracolosamente non c’era”.

Un altro fan la rimprovera: “Roberta, sei credibile come quando nel 2013 sul palco di Conca d’Oro dicevi ” tanto io non mi candido” !”.

Non è finita: “Credo che la Lombardi sia la meno credibile nel Movimento, mai vista in.giro nei territori non vuole il confronto, piu facile apparire in Tv cosi da farsi strada, spero di sbagliarmi ma la vedo bene con Renzi”. Un altro: “Vi abbiamo creduto…sbagliando”. Insomma, un coro.

Le parole sono pietre per la povera Lombardi

Fino al più puntuale di tutti, che scrive letteralmente: “Dal sito dell’AGI. Ora serve un’alleanza non solo per sconfiggere l’avversario ma per costruire una visione di Paese che in tanti punti, almeno sulla carta, coincide con quella del Pd. Lo sostiene Roberta Lombardi,capogruppo 5Stelle nel Consiglio regionale del Lazio”.

Le parole sono pietre anche per la povera Roberta Lombardi. E i suoi (ex) fan gliele stanno tirando tutte addosso.