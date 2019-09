Hackerato il profilo Instagram di Laura Pausini: falsi annunci e spam nelle foto

Anche la cantante romagnola Laura Pausini è finita nel mirino degli hacker che, come spesso accade, sfruttano l’alto numero di follower delle celebrità per le loro promozioni fasulle. L’ultimo post Instagram della Pausini deve aver lasciato interdetti molti dei suoi follower: “Sto regalando iPhone e molto altro”. Poi sulle ‘storie’ si susseguono annunci più dettagliati: smartphone, laptop, smartwatch e anche automobili.

Non si tratta di uno scherzo e nemmeno di una trovata dello staff della cantante, ma un hackeraggio del profilo ufficiale di Laura Pausini che su Twitter ha poi chiarito: «Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile». Gli hacker hanno modificato la bio della cantante, aggiunto Stories e pubblicato un post, scritto in italiano approssimativo, in cui vengono promessi duemila smartphone in regalo. Laura Pausini può contare su quasi 3 milioni di seguaci su Instagram ed è solo l’ultima di una lunga serie di «vittime». Solo poche settimane fa era successo una cosa identica all’attore Robert Downey Jr. e, in precedenza, ad altri personaggi del mondo dello spettacolo sul social network di proprietà di Facebook.

Truffe on line: altre vittime celebri

Il cinguettio di Laura Pausini toglie ogni dubbio: è tutto falso, il profilo Instagram è stato compromesso. Si tratta insomma di un’ennesima campagna di phishing diretta a condurre i fan della Pausini a seguire dei link malevoli che permettono di danneggiare l’utente in diversi modi. Possono, ad esempio, installare dei malware sul dispositivo della vittima, indurli a fornire i numeri delle carte di credito ed estremi per l’accesso ai servizi digitali, o attivare dei servizi a pagamento di cui è difficile liberarsi. Truffe che da anni circolano online e oggi trovano nei social network un megafono perfetto.