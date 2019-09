Guidonia, entra in chiesa: un 34enne la scaraventa a terra e tenta di violentarla

Una donna di 57 anni va in chiesa a pregare e un 34enne tenta di violentarla. L’aggressione è avvenuta alle porte di Roma, all’interno della Chiesa di San Giuseppe Artigiano, a Villanova di Guidonia. Il suo aggressore è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Tivoli con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. L’uomo ha aggredito la 34enne alle spalle, mentre era raccolta in preghiera. L’ha afferrata da dietro scaraventandola a terra. Poi, l’ha colpita più volte in volto, le ha strappato la maglietta abbassandole i pantaloni e la biancheria intima e, nel tentativo di violentarla, l’ha palpeggiata ovunque. La donna si è difesa con tutte le sue forze: ha sferrato calci e pugni e si è divincolata dalla presa del suo aggressore.

Attirata dalle urla della vittima, è intervenuta una donna presente all’interno della chiesa, che accorsa in suo aiuto, ha telefonato alle forze dell’ordine. I poliziotti sono giunti sul posto rapidamente e hanno provveduto a bloccare il malvivente che si trovava ancora nella chiesa.