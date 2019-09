Governo Pd-M5s, comiche finali: un tweet di Franceschini per salvare capra e cavoli

Un tweet e tutto va a posto, la crisi più ridicola rischia di risolversi sui social. Siamo alle comiche finali. Con i dem che credono di poter prendere per i fondelli gli italiani. E con i Cinquestelle che si adeguano alla presa in giro. Ci pensa Dario Franceschini, con un cinguettìo: «Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di “posti”. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier». Il tutto dopo il messaggio del “padre” del Movimento. Il garante del M5S aveva infatti bacchettato chi finora ha parlato di poltrone invece di manifestare “euforia” per le opportunità che si presentano di cambiare il Paese e il mondo. Quindi ora Grillo è diventato bravo, bello e buono. E per Grillo il Pd sta diventando bravo, bello e buono.

L’idea di togliere i due vicepremier circolava da tempo. Ma la commedia vuole che venga strombazzata a dovere. Non a caso, non appena è stato pubblicato il messaggio di Franceschini, si sono messi tutti in coda per dire “sì, ha ragione”. Signori, si replica. All’interno del Pd, le parole dell’esponente dem sono state immediatamente condivise da Paolo Gentiloni. Poi da Andrea Marcucci e Andrea Orlando. Tutti favorevoli, a giudicare dai loro retweet. È questo il modo di salvare capra e cavoli, un un finto ma necessario clima di c’eravamo tanto odiati, ora ci vogliamo bene. Niente di più ridicolo.