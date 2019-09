Gli 85 anni di Brigitte Bardot, auguri all’icona sexy e anticonformista

85 anni sono una signora età anche se ti chiami Brigitte Bardot. Tuttavia ad onta delle naturali rughe e dei naturali acciacchi, nello specifico, nessuno di noi potrà mai immaginarla sfregiata dalla vecchiaia, la mitica B.B. Perchè Brigitte, incarnazione del sogno erotico per intere generazioni maschili non ancora inebetìte dal #meetoo#, stupendamente bella e impossibilmente giovane lo resterà per sempre nelle nostre menti. Parigina di nascita, danzatrice classica, modella tra le più richieste e infine attrice e cantante: la Bardot è stata per decenni l’immagine della sfrontatezza femminile. Almeno sin da quando l’universo mondo potè ammirarla ballare scalza quel sensualissimo mambo in “Et Dieu… créa la femme”. Da quel momento in poi B.B. ha smesso i panni di attrice divenendo icona planetaria di indipendenza. Diva senza etichette, libera e testardamente anticonformista. Tanto da sbattersene allegramente dei pregiudizi d’Oltralpe e manifestare appoggio e simpatia a Marine Le Pen. Si è sposata quattro volte: oltre al regista Roger Vadim, è andata all’altare con l’attore Jacques Charrier (da cui ha avuto il suo unico figlio, Nicolas-Jacques Charrier), con il ricco playboy tedesco Gunter Sachs e infine con Bernard d’Ormale grande amico e consigliere di Jean Marie Le Pen. Nè mai ha negato amori adulterini: “Meglio essere infedeli che essere fedeli senza volerlo essere” è stato, del resto, il suo mantra. Cento di questi giorni, B.B.