“Tutti i coordinatori regionali del centro destra, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia ma anche movimento Idea e Direzione Italia di Fitto, uniti e coesi pubblicamente impegnati ad una azione unitaria del centro destra in vista delle regionali della prossima primavera”. A parlare è Maurizio Gasparri tracciando all’Adnkronos il bilancio di incontri e dibattiti svoltisi ieri fino a tarda sera ad Everest, il campus estivo nazionale dei giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari.

“Quello di ieri è stato un dibattito lungo, coeso e costruttivo che dimostra che quando si passa dalle schermaglie, dal proscenio, la convergenza del centro destra c’è e serve anche a portare dei mattoni alla strategia futura”.

Si è parlato del futuro candidato governatore in Puglia ma “l’identificazione è stata rinviata a un confronto successivo. Strombazzare nomi prima potrebbe bruciare soluzioni di convergenza quindi c’è ancora tempo per la soluzione nominalistica. Il problema è avere lo schieramento coeso. Questo si è registrato in modo netto”.