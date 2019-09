Gasparri chiama il centrodestra: “L’inciucio M5S-Pd ci aiuti a ritrovare unità”

“Io credo che se si va a formare una compagine bipolare è meglio. Nel senso che Leu, i grillini, il Pd sono la sinistra vetusta italiana di sempre e questo spinge il centrodestra a ritrovare ago e filo per la ricucitura dei rapporti come già fatto nelle trascorse tornate elettorali, ancora stare insieme e batterli”. A dirlo all’AdnKronos commentando le probabili alleanze di Movimento Cinque Stelle e Pd alle prossime regionali è Maurizio Gasparri, a margine del campus Everest. “Quindi – prosegue – io considero positivo questo anelito di ricomposizione che hanno loro perché dall’altro lato ha dei riflessi e potrebbe spingere il centro destra ad uscire da tutte queste diatribe irrilevanti e ritrovare la via maestra della unità”. “Dopodiché – conclude Gasparri – la Lega che ha numeri maggiori sa benissimo che l’autosufficienza sarebbe una tentazione sbagliata e allora dovrebbe anche lei, che ha numeri grossi, usarli con saggezza perché ha più doveri se ha più numeri”.

Il senatore di Forza Italia ha anche invitato il premier a fare un passo indietro: ”Conte per ottenere la pax deve fare una cosa molto semplice: dimettersi e ritirarsi come ha detto più volte. Uno che fa il presidente del consiglio in due maggioranze è un cattivo esempio per i ragazzi, per la gente, per chi lavora, per chi dimostra serietà”. “Se si dovesse indicare ai boy-scout, che sono esempio di virtuosismo, un esempio negativo, quello è Conte. Un personaggio che molti dicono moderato, cauto, ma certo – rileva Gasparri – rispetto all’ignoranza di un Bonafede, di un Toninelli, di un di Di Maio è chiaro che lui è un professore, un avvocato. Ma il comportamento è ancora più grave, di spregiudicatezza trasformista. È una maschera tragica del peggiore trasformismo italiano, di profonda amoralità. Va preso per un orecchio ed accompagnato alla porta”.