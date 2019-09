Galantino, deputato ex M5S, sarà in piazza lunedì col tricolore: “Governo immorale”

Continuano le adesioni alla manifestazione di lunedì 9 alle ore 10:30 davanti Montecitorio organizzata da Fratelli d’Italia. “Anche Davide Galantino – scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb – ex Deputato del M5S, è pronto a scendere in piazza con noi e con tutti quegli italiani che non si sentono rappresentati da questo Governo sottomesso ai diktat dell’UE e frutto di inciuci di palazzo. Vi aspettiamo, portate un tricolore”. Galantino, iscritto al gruppo misto, in un video annuncia l’adesione alla manifestazione definendo questo governo “immorale” e nato “per spartirsi l’Italia a spese nostre”.