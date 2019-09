Fuga da Forza Italia: i deputati e consiglieri che lasciano il Cav e vanno da Toti

«Vogliamo cambiare il centrodestra e l’approccio alla politica. Lancio un appello a militanti di base, amministratori locali, elettori, a tutti coloro, insomma, che si collocano nel centrodestra e sono rimasti delusi dai loro partiti di riferimento e per questo hanno disertato le urne. Questa è la casa di tutti, siamo alternativi al governo M5s-Pd e alleati degli amici della Lega con cui governiamo in tante Regioni». In una conferenza stampa alla Camera Giovanni Totti ufficializza la nascita della ”prima componente a Montecitorio” del suo nuovo movimento “Cambiamo”, con l’arrivo di cinque deputati: Manuela Gagliardi, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli e Alessandro Sorte. «Si stanno formando – annuncia il governatore ligure – tanti gruppi regionali: nel Lazio è già nato, poi toccherà alla Liguria e alla Lombardia. Ma stiamo lavorando anche in Veneto, Sardegna. Vogliamo creare gruppi anche in tutti i comuni d’Italia». Toti lascia intendere che la «prossima settimana» ci saranno novità anche al Senato, con l’approdo di alcuni parlamentari a “Cambiamo”.

Toti, attese nuove adesioni

Il movimento di Toti come anticipa in un retroscena La Stampa, dovrebbe arricchirsi di nuove adesioni. Fari puntati sulla Lombardia, per il quotidiano torinese ben sette consiglieri azzurri sono pronti a mollare Silvio Berlusconi per andare con Toti. Una valanga, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta dell’esatta metà della pattuglia di Forza Italia in regione, composta da 14 consiglieri. Tra i più decisivi viene indicato Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale lombardo: «Il nostro desiderio di necessità di rigenerare Forza Italia è rimasto senza risposta. Ma non è una scelta che si fa a cuor leggero. Stiamo tutti facendo delle riflessioni», ha spiegato. Per l’annuncio ufficiale non bisognerà aspettare molto. I diretti interessati si trincerano dietro al rituale: «Ci stiamo riflettendo». Ma i nomi, spiega La Stampa, sono noti da tempo: a partire da Federico Romani, figlio di Paolo Romani, poi Mauro Piazza, Simona Tironi, Alex Rizzi, Paolo Franco e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.