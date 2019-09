E perché mai Giorgia Meloni dovrebbe chiedere il permesso alla Gelmini per poter dire la sua? Forza Italia a volte sembra Facebook, con la pretesa di cancellare le opinioni diverse dalle sue. La capogruppo azzurra alla Camera ha letteralmente dichiarato: “Non possiamo consentire a Giorgia Meloni di accreditare Forza Italia come un movimento ambiguo e dal posizionamento non chiaro”. Sembra incredibile, quel “non possiamo consentire“.

L’ambiguità politica disgusta milioni di italiani

La Gelmini – e quelli che la pensano come lei – non si rende conto che Giorgia Meloni interpreta il pensiero di milioni di italiani disgustati proprio dai comportamenti ambigui. Perché, altrimenti, si parla sempre di ondeggiamenti di Forza Italia verso Renzi e mai li si attribuiscono a Fratelli d’Italia?

Basterebbe smetterla e dirsi disponibili a sottoscrivere il patto antinciucio proposto dalla leader della destra italiana dal palco di Atreju. Che in verità è rivolto a entrambe le forze politiche con cui poter fare alleanza nel centrodestra. I governi diversi dalla coalizione elettorale non sono invenzione di Fdi. La Lega ha fatto maggioranza con i Cinquestelle, Forza Italia col Pd.

Con i voti della Meloni molti azzurri diventano sindaci e assessori…

Invece di prendere cappello, onorevole Gelmini, basterebbe un po’ più di umiltà, riconoscere qualche errore commesso e puntare a ripartire assieme. Invece, operazioni modello Ursula a Strasburgo, il continuo “distinguismo” sul tema della sovranità, insistere su un moderatismo inesistente per attribuire estremismo ai partner non portano lontano.

Ci vuole serietà anche e soprattutto da parte di Forza Italia, che a volte gioca la partita della vittima offesa di fronte a normalissime discussioni politiche. Se i voti persi dagli azzurri cominciano ad andare anche a Fratelli d’Italia anziché all’astensione, dovrebbe rappresentare un fatto politico da salutare con soddisfazione. Nel territorio, anche con quei voti, molti seguaci di Berlusconi diventano sindaci e assessori. Insistere con prese di posizione controproducenti non aiuta la crescite, ma deprime gli elettori. Dunque, smettetela di ciacolare.